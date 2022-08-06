Тренер «Ахмата» Нагайцев про 0:0 с «Зенитом»: «Наш план на игру работал. Неслучайно мы поймали соперника на карточки – две желтые и красную»

Старший тренер подвел итоги матча с в 4-м туре Мир (0:0).

«Наш план на игру работал. Неслучайно мы три раза поймали соперника на карточки, два раза на желтую, один раз – на красную. Это была часть нашего плана – Лечи врывается, хотелось бы, чтобы он забил гол и не получил предупреждение, тогда бы мы его не заменили в перерыве.

Во втором тайме, имея преимущество, мы хотели забить гол. Ребята немного спешили, мы их пытались успокоить, чтобы они разыграли нормально мяч и доставили его в штрафную, но не совсем получилось. В целом очень доволен. Мы сегодня здорово сыграли, рады, что команда держится на хорошем уровне.

Есть молодые игроки, тот же Гамид (Агаларов) еще молодой, Ваня Олейников, у которого был хороший шанс, он чуть неточно сделал передачу. Где‑то волнение сказывается, опытные игроки должны брать игру на себя и помогать», – сказал Нагайцев.