Динамо – Краснодар 13.08.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В субботу, 13 августа, в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена» встретятся в матче «Динамо» и «Краснодар» в рамках 5-го тура Первенства России по футболу. Поединок начнется в 20:00 по московскому времени. Встречаются 2 соперника с верхней части таблицы РПЛ, и чтобы вклиниться в борьбу за тройку обоим важно в этой встрече набрать 3 балла.

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Футбольный клуб «Динамо»

«Бело-голубые» после провального прошлого сезона в РПЛ начали постепенно приходить в себя и находить свою игру. Если в последних 5 турах прошлого сезона они набрали всего лишь 1 балл, то в начале этого уже в 4-х турах набрали 8 очков.

В этом сезоне на смену Шварцу, который добился неплохих успехов с командой: привел их к медалям в прошлом сезоне РПЛ и вывел в финал Кубка России, пришел новый главный тренер Славиша Йоканович. Он придерживается атакующего стиля игры и несомненно его современные тактические наработки будут только на руку команде.

«Динамо» неплохо стартовал в новом сезоне РПЛ и пока еще не проиграл ни одной встречи. Всего же в их активе сейчас 8 баллов в 4-х сыгранных турах и четвертая строчка в таблице, при 2-ух баллах отставания от лидирующего «Спартака». Не может не впечатлить их результативность: 10 голов в 4-х матчах, что на данный момент третий показатель в РПЛ.

«Динамовцы» в стартовом туре РПЛ разошлись миром с «Динамовцы» (1:1), после чего разгромно обыграли «Динамовцы» (4:0). Следом же сумасшедший результативный поединок с «Факелом» (3:3), где после первого тайма москвичи вели в 2 мяча, но провели неудачный второй тайм.

А в последнем матче 4-го тура подопечным Йокановича удалось обыграть в гостях «Крылья Советов» (2:0). Москвичи хорошо вошли в игру и уже на 13-ой минуте забили первый мяч , соперник после чего начал прессинговать, но этот натиск они выдержали и упрочили счет на 60-ой минуте, после чего провели практически безупречную игру в обороне.

Футбольный клуб «Краснодар»

«Быки» в концовке прошлого сезона испытали серьезные трудности с финансированием и глубиной состава, когда из клуба ушло большое количество легионеров. Тогда практически весь состав состоял из молодых русских игроков. В этом сезоне же краснодарцы приобрели качественное усиление в нападение в лице нигерийца Олакунле Олусегуна. Также их ряды пополнили еще молодых новичка из Нигерии Ндука и Окоронкво.

Краснодарский клуб после 4-х стартовых туров в таблице РПЛ занимает 8-ую позицию и набрал в них 7 очков. Большая плотность в таблице чемпионата на данный момент, что 3 очка могут переместить команду уже на 1 место. Южане неплохо на старте первенства выглядят в атаке, на их счету 9 голов, и, а в обороне все не совсем гладко и уже 7 пропущенных мячей Матвея Сафонова.

«Краснодар» неважно стартовал в РПЛ, где в первых 2-ух турах набрал лишь 1 очко. Сначала была домашняя ничья с «Факелом» (2:2), после чего разгромное поражение дома от «Спартака» (1:4). Но в следующих 2-ух встречах им удалось исправиться: сначала отличная победа в гостях над «Уралом» (3:1) и в последнем сыгранном туре домашняя победа над «Локомотивом» (3:0), где в полной красе проявил себя новичок команды Олусегун, оформивший голевой дубль.

Прогноз на матч «Динамо» – «Краснодар»

Москвичи и краснодарцы в последних 5 очных матчах сыграли следующим образом:

03.04.22 «Краснодар» – «Динамо» 0:1;

06.11.21 «Динамо» – «Краснодар» 1:0;

18.03.21 «Краснодар» – «Динамо» 2:3;

04.10.20 «Динамо» – «Краснодар» 2:0;

19.07.20 «Краснодар» – «Динамо» 0:2.

ФК «Динамо» в 5 последних очных поединках с краснодарцами одерживал победу, причем в 4-х из них они не дали отличиться им. В этой встрече москвичи будут играть при поддержке родных трибун, на привычном им поле и этот фактор должен придать дополнительных сил команде, тем более что они сейчас набрали хороший ход и уже в 8 матчах кряду во всех турнирах они не проигрывают. «Краснодар» тоже в последних матчах смотрится довольно неплохо и без сомнений они навяжут сопернику свою контригру, но все же москвичи для краснодарцев неудобный соперник-раздражитель, которого они уже 2 года не могут обыграть и выглядят они сейчас предпочтительнее. А по результативности думаю, что нас команды порадуют мячами с обеих сторон.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Winline на эту игру:

Победа «Динамо» – 1.87;

Победа «Краснодар» – 3.90;

Ничья – 3.40;

X2 – 1.90;

Ф2 (1,5) – 1.32;

Обе забьют-да – 1.64.

Вероятный исход: П1, Ф2 (1,5), Обе забьют-да.

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Где смотреть Динамо – Краснодар