Арсенал – Лестер 13.08.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

АПЛ стартовала, и мы обращаемся ко второму туру. Во втором туре АПЛ сыграют «Арсенал», который приобрел нескольких серьезных игроков в межсезонье, и «Лестер», которому пришлось с одной легендой расстаться. Игра 2-го тура пройдет 13 августа.

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Арсенал

Что можно сказать по итогам первого тура АПЛ об игре команды Микеля Артеты? В целом неплохо, хотя можно и нужно было сыграть лучше. Отличился Габриэл Мартинелли, открыв счет на 25-й минуте, а под конец «Пэлас» забил в свои же ворота. Здесь сыграло важную роль скорее везение, чем класс. Но победа есть победа, и она позволяет команде Артеты на какое-то время побыть в топе АПЛ, хотя результаты параллельных встреч отодвигают «канониров» на второе место. Игра против «Лестера» во втором туре станет более серьезным испытанием по сравнению с «Пэласом»: «лисы» дошли до полуфинала Лиги конференций, хотя в предыдущем сезоне АПЛ показывали порой откровенно отвратительную игру.

Лестер

На момент написания этого текста матч «Лестера» против «Брентфорда» еще не сыгран. Но уже ясно, что этот сезон будет другим для команды Брендана Роджерса: в межсезонье их бессменный вратарь Каспар Шмейхель ушел в «Ниццу». Это серьезная пробоина, ведь трудно представить эту команду без датской звезды, которая во многом помогла клубу в сезоне 2015/2016 порвать всех в АПЛ. Дэнни Уорд и Даниэль Иверсен могут заменить его в воротах, но только сезон покажет, способны ли они заодно заставить оборону «Лестера» играть строже. Из трансферных дел пока ведется активная борьба за Уэсли Фофана, которого «Челси» рвется купить за любые деньги.

Прогноз

Коэффициенты на этот матч предоставляет любезно букмекерская компания Winline. Пока «Лестер» не начал свое шествие в АПЛ, напомним: на его победу в чемпионате предлагается кэф 270 (наверняка похожий кэф был и в сезоне 2015/2016, но вот предпосылок для повторения того успеха и близко не видать). На «Арсенал» кэф 21.0, и он тут пятый в рейтинге (то есть ниже своей «любимой» позиции). Но помните, что текущие коэффициенты действуют на воскресенье до начала игры команды Брендана Роджерса и могут измениться.

Перейдем к ставкам и начнем с исходов встречи. Фаворитом будет здесь определенно «Арсенал» с кэфом 1.49, на ничью можно поставить с кэфом 4.4, а на «Лестер» дается кэф 6.0. Что касается исходов таймов, то на победу «Арсенала» в первом или втором тайме (только в тайме) предлагаются соответствующие кэфы 2.02 и 1.78, на ничью – 2.39 и 2.9, а на выигранный «Лестером» тайм – 6.0 или 5.6. Если Вам нужна ставка на исход первого тайма и матча в целом, то можно поставить на выигранный «Арсеналом» первый тайм и победу в матче с кэфом 2.13. На то, что будет ничья в первом тайме, но во втором «Арсенал» возьмет свое, дается неплохой кэф 4.1. Ничья по итогам первого тайма и ничья в целом предлагается с кэфом 6.6. А кэф 10 выводится на то, что «Лестер» поведет по итогам первого тайма и выиграет встречу.

Плавно движемся к тоталу, совместив это с исходом. Выигрыш «Арсенала» с тоталом больше 1.5 оценивается в виде кэфа 1.71, с тоталом больше 2.52 – в виде кэфа 2.15, с тоталом меньше 1.5 – кэфом 7.4. Ничья с тоталом меньше 1.5 (0:0) соответствует кэфу 15.0, с тоталом меньше 2.5 или 3.5 (то есть 0:0 или 1:1) – кэфу 5.4. На успех «Лестера» более-менее объективный кэф составляет 8.2 при тотале больше 2.5 или 7.4 при тотале меньше 3.5. Как видим, шансов на победу у Роджерса немного, а при конкретном тотале и того она менее вероятна. А если взять чистый тотал, то имеем следующие цифры: кэф 1.03 на тотал больше 0.5 (то есть хотя бы один гол), кэф 1.21 на тотал больше 1.5, кэф 1.71 на тотал больше 2.5, кэф 2.68 на тотал больше 3.5. Далее цифры совсем уж высокие, и сомнительно, что столько мячей залетят в ворота вообще. На тотал меньше 0.5 дается кэф 9.1 (все равно что на счет 0:0), на тотал меньше 1.5 – кэф 3.8 (то есть победа 1:0 любой команды или нулевая ничья), на тотал меньше 2.5 – кэф 2.06. Помните, что цифры могут поменяться перед игрой.

И в заключение обсудим форы в этой встрече. Нулевая фора «Арсенала» оценивается кэфом 1.17 за весь матч, кэфом 1.25 для первого тайма и 1.24 для второго тайма. Аналогичная фора «Лестера» – кэф 4.25 на всю игру, 3.45 на первый тайм и 3.5 на второй тайм. Минусовые форы для команды Артеты – это форы (-1.5) на матч за кэф 2.27 и (-2.5) на весь матч за кэф 4. К слову, на первый тайм у «Арсенала» может сыграть фора (-1.5) за 4.55, а на второй тайм может вообще быть (-0.5) за 1.77. Для «Лестера» на всю игру есть плюсовые форы (+2.5) за 1.19 и (+1.5) за 1.57. Плюсовая фора в первом тайме для Роджерса и компании – фора (+1.5) за 1.15, во втором – фора (+0.5) за 1.94.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 (кэф 2.06)

Не будем обсуждать возможного победителя: уход Шмейхеля во многом подорвет боевой дух «Лестера», и очень сомнительно, что команда сможет взять свое с «Арсеналом». Фаворит очевиден, но вряд ли «Арсенал» захочет выпускать пар и громить «лис». Возможно, что и здесь он ограничится двумя голами.

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Где смотреть Арсенал – Лестер