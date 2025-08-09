«Ахмат» Черчесова начнет сушить игру: либо фол, либо мяч в аут – все на эмоциях и минимум вразумительных действий». Лепехин перед матчем с «Зенитом»

Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Ахматом».

Игра 4-го тура РПЛ пройдет сегодня в Грозном.

«Ахмат» с приходом Черчесова начнет сушить игру: либо фол, либо мяч в аут – словом, все на эмоциях и с минимальным количеством вразумительных действий. Своей игрой они не обыграют «Зенит» – значит, будут ломать чужую.

Шанс «Зенита» заключается в том, чтобы попробовать навязать «Ахмату » свою игру, но, повторюсь, хозяева всеми силами постараются помешать этому. Не получится у «Ахмата» – «Зенит» выиграет с крупным счетом.

Но тут коса точно найдет на камень – с приходом Черчесова «Ахмат» сыграет в сугубо прагматичный футбол, на результат», – сказал экс-защитник «Зенита ».