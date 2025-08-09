«Ахмат» Черчесова начнет сушить игру: либо фол, либо мяч в аут – все на эмоциях и минимум вразумительных действий». Лепехин перед матчем с «Зенитом»
Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Ахматом».
Игра 4-го тура РПЛ пройдет сегодня в Грозном.
«Ахмат» с приходом Черчесова начнет сушить игру: либо фол, либо мяч в аут – словом, все на эмоциях и с минимальным количеством вразумительных действий. Своей игрой они не обыграют «Зенит» – значит, будут ломать чужую.
Шанс «Зенита» заключается в том, чтобы попробовать навязать «Ахмату» свою игру, но, повторюсь, хозяева всеми силами постараются помешать этому. Не получится у «Ахмата» – «Зенит» выиграет с крупным счетом.
Но тут коса точно найдет на камень – с приходом Черчесова «Ахмат» сыграет в сугубо прагматичный футбол, на результат», – сказал экс-защитник «Зенита».
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27522 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bobsoccer
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости