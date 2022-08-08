Локомотив – Крылья Советов 13.08.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В субботу, 13 августа, в Москве, на стадионе «РЖД Арена» встретятся в матче «Локомотив» и «Крылья Советов» в рамках 5-го тура Чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 15:00 по московскому времени. Обеим командам нужны очки для того, чтобы не отпустить лидеров вперед, поэтому в этом огненном противостоянии

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Футбольный клуб «Локомотив»

«Локо» неудачно начал текущий розыгрыш РПЛ и показал худший старт сезона с далекого 2006 года, когда в первых 4-х матчах чемпионата набрали 1 очко. В этом сезоне москвичи набрали лишь 2 балла в первых четырех турах и сейчас идут в таблице в зоне вылета: на 14-ой позиции. Они же и установили свой «антирекорд» в этих 4-х турах, пропустив 11 мячей. А забили «железнодорожники» всего 3 гола.

«Локомотив» под руководством немецкого тренера Йозефа Циннбауэра выглядит невзрачно в атаке и очень разобранно в обороне, о чем говорят 2 разгрома подряд в последних матчах и 8 пропущенных голов при 0 в графе забитых. Плюс к этому за последний год в их составе произошли большие изменения, много игроков было продано, а не так давно один из лидера атак – Бека-Бека. Да и усиления состава практически не было.

«Железнодорожники» стартовали в РПЛ с двух ничейных исходов. Сначала они разошлись миром с «Пари НН» (1:1), не реализовав целый вагон голевых моментов играя в большинстве. А следом, во 2-ом туре была зрелищная ничья с «Ростовом» (2:2), где удалось добыть 1 очко под самый под самый его занавес: на 94 минуте гол на свой счет записал Мардишвили.

После 2-ух ничейных исходов последовали и 2 поражения. Сначала они разгромно проиграли питерскому«Зениту» (0:5), где неплохо провели первый тайм, но при этом вдали ужасный второй, где пропустили все голы.и плюс к этому один из ведущих игроков команд Баринов заработал

В последнем сыгранном 4-ом туре с «Краснодаром» до 78-ой минуты встречи была примерно равная игра и были неплохие моменты для взятия ворот у московской команды, но все же не хватило в реализации ударов в атаке и в обороне была потеряна концентрация, отсюда и итог – поражение (0:3).

Футбольный клуб «Крылья Советов»

Самарцы в последние годы зарекомендовали себя очень быстрой атакующей командой, способной отобрать очки у любого оппонента в чемпионате. Молодые футболисты в клубе каждый год прогрессируют, но при этом на следующий год команда в начале сезона немного ослабевает, после того как несколько футболистов приобретают одни из ведущих клубов РПЛ.

«Крылышки» не особо удачно стартовали в нынешнем сезоне Чемпионата России и набрали всего 4 балла в 4-х сыгранных матчах. Сейчас они идут на 10-ой строчке и на 6 баллов отстают от лидера таблицы «Спартака». При этом самарцы демонстрируют неплохую результативность и отличились в чемпионате 5 раз. Но вот с оборонительными действиями есть проблемы и пропустили они уже 8 голов, что является 11-ым показателем в РПЛ.

Команда Игоря Осинькина стартовый тур провела зрелищно, обыграв дебютанта РПЛ этого сезона «Оренбург» (4:2), где проигрывая после первого тайма (0:1), смогла выдать сумасшедший второй тайм, в котором отличилась 4 раза.

После победы в 1-ом туре «Крылья» сдали позиции, сначала проиграв «Зениту» (0:3), после чего дома не удалось обыграть дебютанта РПЛ этого сезона «Торпедо» и матч завершился ничьей (1:1).«Крылья».

В последнем же сыгранном матче РПЛ самарская команда на родной арене уступила «Динамо» (0:2), при этом сыграла неплохо, создав кучу голевых моментов, но в этом компоненте более опытный оппонент преуспел и на классе реализовал свои шансы.

Прогноз на матч «Локомотив» – «Крылья Советов»

«Локо» и «Крылья» в последних 5 очных встречах сыграли следующим образом:

21.05.22 «Крылья Советов» – «Локомотив» 0:1;

11.09.21 «Локомотив» – «Крылья Советов» 2:0;

12.05.21 «Локомотив» – «Крылья Советов» 3:1;

30.06.20 «Локомотив» – «Крылья Советов» 1:1;

03.08.19 «Крылья Советов» – «Локомотив» 1:2.

Московская команда в последних 3 очных противостояниях побеждала самарскую дружину. Но ввиду не лучшей сейчас атмосферы, которая царит в команде им думаю что будет сложно продолжить свою серию, «Крылья Советов» в этом сезоне хоть и стартовал невзрачно, но по целостности игры смотрится прилично.

В этом матче ожидаю от самарцев битвы за очки и игра вероятнее всего будет не особо зрелищной, как это было в их 2-ух последних очных поединках.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Локомотив» – 2.50;

Победа «Крылья Советов» – 2.70;

Ничья –3.40;

X2 – 1.50;

ИТБ2 (0,5) – 1.28;

Обе забьют-нет – 2.14;

Обе забьют-да – 1.66;

ТМ (3,5) – 1.35.

Вероятный исход: X2, ИТБ2 (0,5), ТМ (3,5).

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Где смотреть Локомотив – Крылья Советов