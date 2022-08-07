Хави о 6:0 с «Пумас»: «Барса» сделает все ради успеха. Хотим, чтобы наш настрой привел нас к трофеям»

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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с «Пумас» (6:0) за Кубок Жоана Гампера.

«Все прошло замечательно. Особенно порадовали фанаты, страстно поддерживавшие команду. Я счастлив.

Ощущения хорошие. Мы сделаем все, чтобы добиться успеха. Нужно и дальше играть с той же интенсивностью, что и сегодня в начале игры. После 2:0 мы немного притормозили, и мне понятно, что матч носит товарищеский характер, но все же снижать интенсивность нельзя.

Наши топ-игроки провели отличный матч. У нас много вариантов для составления отличного стартового состава.

Мы о многом мечтаем и действительно хотим чего-то добиться. Больше всего мы хотим порадовать фанатов. Мы хотим, чтобы наш настрой привел нас к трофеям.

Что будет с де Йонгом, я не знаю. Посмотрим, что случится до 31 августа», – сказал Хави.

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