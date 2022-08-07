Осинькин про 0:2 с «Динамо»: «Крылья» могли надеяться на победу, но уступили. Судьба вернула долг москвичам»

Главный тренер прокомментировал поражение от «Динамо».

Матч 4-го тура Мир завершился победой московского клуба со счетом 2:0. В последних трех очных встречах до этого «Крылья» одержали три победы (5:2, 1:0 и 2:0).

«Реализация – такая вещь, ее оцифровать, чтобы четко понять, что делать, очень сложно. Мы можем говорить: «Бейте в девятки, в углы», – но не все так просто. Мы слишком легко попали в ситуацию отыгрывающихся, легко пропускаем голы.

Сама игра была достаточно хорошего уровня с нашей стороны, я сказал об этом ребятам, как и то, что мы должны быть более внимательными к деталями, дисциплинированными. В четырех матчах мы легко пропускаем первыми, иногда даже без моментов.

Мы за полтора года сыграли с «Динамо» три матча, выиграли все, но не все они по игре были такими, где мы должны были побеждать. Судьба немного вернула [долг] . В этом матче мы могли надеяться на очки и даже на победу, но уступили.

Не знаю про план В, мы пропустили на 12‑й минуте. Мы хотели не давать сопернику создать моменты, но получилось то, что получилось», – сказал Осинькин.