Павлюченко о матче легенд: «С удовольствием бы надрал «Зениту» зад, но у меня свой график»

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Роман Павлюченко объяснил, почему не сыграет за «Спартак» против «Зенита» в матче легенд.

– С удовольствием бы сыграл против «Зенита» и надрал бы всем им зад. Но, к сожалению, не смогу быть на этом мероприятии. Меня приглашали, но у меня свой график, никак не получится принять участие.

– Будет ли этот матч принципиальным?

– Игры между этими командами всегда носили принципиальный характер, думаю, что матч легенд не станет исключением. Все захотят победить, будет битва. Надеюсь, все закончится без драк.

Главное, чтобы болельщики получили удовольствие.

– Ваш прогноз?

– Для всех будет лучше боевая ничья. Это классное событие, – сказал бывший форвард «Спартака».

Игра между ветеранами «Спартака» и «Зенита» пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге. С составами команд можно ознакомиться здесь.

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