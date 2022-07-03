Павлюченко о матче легенд: «С удовольствием бы надрал «Зениту» зад, но у меня свой график»

Роман Павлюченко объяснил, почему не сыграет за «Спартак» против «Зенита» в матче легенд.
– С удовольствием бы сыграл против «Зенита» и надрал бы всем им зад. Но, к сожалению, не смогу быть на этом мероприятии. Меня приглашали, но у меня свой график, никак не получится принять участие.
– Будет ли этот матч принципиальным?
– Игры между этими командами всегда носили принципиальный характер, думаю, что матч легенд не станет исключением. Все захотят победить, будет битва. Надеюсь, все закончится без драк.
Главное, чтобы болельщики получили удовольствие.
– Ваш прогноз?
– Для всех будет лучше боевая ничья. Это классное событие, – сказал бывший форвард «Спартака».
Игра между ветеранами «Спартака» и «Зенита» пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге. С составами команд можно ознакомиться здесь.