«Севилья» объявила, что подпишет Иско на 2 года, если он успешно пройдет медосмотр

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига трансферы Иско Футбол

Бывший полузащитник «Реала» Иско переходит в «Севилью».

Андалусийский клуб объявил, что достиг принципиальной договоренности с 30-летним футболистом о подписании контракта. Соглашение сроком на 2 года подпишут, если испанец успешно пройдет медосмотр.

Футболист уже прибыл в Севилью. Медосмотр состоится завтра.

Иско выступал за «Реал» с 2013 года. Этим летом он покинул мадридский клуб, в составе которого выиграл 19 трофеев, на правах свободного агента.

Статистику 30-летнего игрока можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные