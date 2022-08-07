Харри Магуайр: «Брать трофеи – главное в «МЮ». Прошлый год был неприемлемым – этот клуб не привык играть только по субботам»

ждет, что «Ман Юнайтед» в этом сезоне выступит гораздо лучше, чем в предыдущем.

«Брать трофеи – главное в «Манчестер Юнайтед». По сравнению с результатами прошлого сезона мы должны добиться огромного прогресса.

Результаты прошлого года были совершенно неприемлемыми для этого клуба. Мы рано вылетели из кубковых турниров и не дали болельщикам поводов для того, чтобы ждать матчей с нетерпением. Нужно, чтобы мы проводили в этих турнирах большую часть сезона, чтобы в марте мы все еще играли в крупных турнирах, чтобы к этому месяцу у нас еще были важные матчи.

Последние два-три месяца прошлого сезона мы играли только по субботам. «Манчестер Юнайтед» не привык к этому. Такого не должно быть. Мы вылетели из всех кубков и плохо выступали в чемпионате. Сейчас мы хотим добиться серьезного прогресса и дать нашим болельщикам поводы для воодушевления.

Всегда можно найти оправдания, но нам нужно посмотреть на себя. Каждый игрок недостаточно хорошо выступал в прошлом сезоне, а команда однозначно не выдавала хороших матчей», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед».

Сегодня проведет первый официальный матч под руководством Эрика тен Хага. Соперником «МЮ» в матче 1-го тура станет «Брайтон».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 16:00 по московскому времени.