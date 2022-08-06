Нагельсманн о 6:1 с «Айнтрахтом»: «Когда выигрываешь с разницей в 5 голов, ты лучший тренер в мире. Победы никогда не бывают нормой»

Главный тренер «Баварии» подвел итоги матча с .

Мюнхенская команда одержала победу со счетом 6:1 в первом туре Бундеслиги.

«Мы провели невероятную и очень энергичную игру. Было много параллелей с игрой против «Лейпцига». Ребята счастливы. Победы никогда не бывают нормой, это всегда нечто особенное, даже если вы много побеждали. Все жаждут большего, и я надеюсь, что так и останется».

О пяти авторах голов во втором матче подряд

«Это очень ценно. Мы забили 11 голов в двух официальных матчах. Нам пришлось кое-что поменять после ухода Левандовского – делать меньше навесов. Нелегко защищаться, когда на тебя бегут 4 или 5 игроков».

О схеме

«Сегодня мы играли с четырьмя защитниками, а не с тремя центральными. Конечно, когда ты выигрываешь с разницей в 5 голов, это проще – тогда ты лучший тренер в мире, и все говорят тебе продолжать в том же духе. Я думаю, что мы хорошо защищались сегодня на протяжении всей игры», – сказал Нагельсманн.