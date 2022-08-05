Игорь Акинфеев: «Хочется еще поиграть 1,5-2 года. Пока нет цели присоединиться к Медиалиге»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Георгий Джикия Матч ТВ Александр Соболев медийный футбол Медиалига Футбол

Игорь Акинфеев рассказал, что хочет остаться в профессиональном футболе минимум на полтора года. 

– Следишь за медийной лигой, которая набирает большую популярность? Вот Джикия и Соболев собрали команду недавно.

– Разговаривал с Джикией по этому поводу, он приглашал меня на тренировку. Желаю успехов и лиге, и командам, но у меня пока нет цели присоединиться к ним.

Мне хочется еще в большой футбол поиграть полтора-два года. Но Жоре обещал, как у меня будет время, приеду, посмотрю всю эту кухню, – сказал вратарь ЦСКА.

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