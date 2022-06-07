Конате не ответил на два звонка Дешама, вызвавшего его в сборную Франции: «Я был на яхте в Греции. Увидел пропущенные от незнакомого номера, решил перезвонить»

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Ибраима Конате рассказал о вызове в сборную Франции на матчи Лиги наций.

Защитник «Ливерпуля», заменивший в составе Рафаэля Варана, поделился эмоциями от звонка главного тренера сборной Дидье Дешама.

«Я был на яхте с друзьями в Греции. Мы веселились, смеялись и хорошо проводили время.

Я увидел два пропущенных звонка и решил перезвонить, потому что не знал номер. Я узнал эту новость и на пять минут растерялся, пока мои друзья танцевали вокруг меня. 

Когда об этом стало известно в средствах массовой информации, это стало большим источником гордости для меня и моей семьи. 

Я был очень счастлив. Меня очень хорошо встретили в команде», – приводит слова Конате RMC Sport.

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