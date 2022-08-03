Бакаев о конкуренции в «Зените»: «Место в старте надо заслужить. Мне нужно работать, доказывать»

высказался о конкуренции за место в составе «Зенита».

– Зелимхан, поздравляем вас с удачным выходом на замену в предыдущем матче. Вообще, для вас как лучше: выйти ярко на замену и запомниться результативным действием или отыграть все 90 минут, но, может быть, не очень удачно? Как вообще боретесь с тем, что приходится сидеть на скамейке? Понятно, что при тренере скажете, что это его дело, но в детстве тоже так было?

– Я к этому нормально отношусь, потому что надо заслужить место в старте. Здесь собраны футболисты, которые выигрывали чемпионство и доказали право на свое место. Мне нужно работать, доказывать. Как говорится, всему свое время. Я к этому нормально отношусь и продолжаю работать.

– А что по поводу первого вопроса?

– Если буду плохо играть, то 90 минут точно не сыграю. Тяжелый вопрос. И в основе хочется играть, и пользу хочется приносить.

– Выезд в Грозный – на Кавказ – особенный матч, учитывая, что рядом ваши родные места?

– Для меня особенный, потому что я, можно сказать, еду домой, увижу друзей и родных. И матчи там серьезные, потому что там бывает очень тяжело. Особенный настрой на матчи в Грозном. Будет интересно.

– Вы забили первый мяч в официальном матче за «Зенит». Прошли ли очередной тоннель?

– Я, наверное, рекордсмен по тоннелям (улыбается). Вчера – да, досталось. Самый тяжелый тоннель был, мощно ударили (улыбается).

– Чем для вас Петербург отличается от Москвы?

– Очень спокойно чувствую себя в Петербурге, спокойно делаю свою работу. Буду продолжать делать свою работу и доказывать, – сказал хавбек .