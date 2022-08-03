Камано о 13-м месте «Локо»: «Нам не хватает одной победы. После нее последует успешная серия, обретем уверенность»

высказался о старте «Локомотива» в сезоне.

После 3 туров железнодорожники занимают в таблице Мир с 2 очками 13-е место.

– Какие ожидания от стартовавшего сезона? На что рассчитывает «Локомотив»?

– Наши задачи неизменны, они несильно поменялись по сравнению с прошлым сезоном – мы рассчитываем на место в тройке призеров.

Мы провели хорошую, качественную работу на сборах. Сейчас самое главное – чтобы наши наработки перенеслись на матчи, чтобы начали действовать наши связки, задумки.

Не спорю: в первых турах мы набрали не то количество очков, на которое рассчитывали. Хотя с теми же «Пари НН» и «Ростовом» мы доминировали, диктовали свои условия, могли победить. Нам не хватает одной победы. Считаю, что после нее последует успешная серия, мы обретем уверенность.

– Многие эксперты говорят, что у «Локо» один из сильнейших составов в Премьер-лиге. Согласны?

– На бумаге, может, все так и есть, но надо подтверждать свой уровень на поле. А так, нет сомнений, что у нас собрались качественные игроки, просто надо постоянно быть на высоте, работать, – сказал хавбек ива».