Кержаков пройдет стажировку в ЦСКА, ранее он посещал тренировки «Динамо»

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Александр Кержаков высказался о своем будущем.

«На данный момент предложений ни от каких клубов не было. Если будут – рассмотрю, конечно же. Сейчас я уже не отдыхаю, продолжаю учиться для продолжения своей тренерской карьеры.

Недавно был на тренировках «Динамо», смотрел за их тренировочным процессом. На следующей неделе буду у ЦСКА, уже договорился с Владимиром Федотовым», – сказал бывший тренер «Нижнего Новгорода». 

Кержаков тренировал «Нижний Новгород» с июня 2021 года. Команда под его руководством заняла 11-е место в РПЛ. 16 июня клуб объявил об уходе Кержакова с поста главного тренера.

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