Кержаков пройдет стажировку в ЦСКА, ранее он посещал тренировки «Динамо»

высказался о своем будущем.

«На данный момент предложений ни от каких клубов не было. Если будут – рассмотрю, конечно же. Сейчас я уже не отдыхаю, продолжаю учиться для продолжения своей тренерской карьеры.

Недавно был на тренировках , смотрел за их тренировочным процессом. На следующей неделе буду у , уже договорился с », – сказал бывший тренер «Нижнего Новгорода».

Кержаков тренировал «Нижний Новгород» с июня 2021 года. Команда под его руководством заняла 11-е место в . 16 июня клуб объявил об уходе Кержакова с поста главного тренера.

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