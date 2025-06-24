Тареми покинул Тегеран, проехав более 1000 км до родного Бушира на автомобиле. Иранец сообщил партнерам по «Интеру», что он в безопасности

Мехди Тареми смог покинуть Тегеран.

Ранее стало известно , что нападающий «Интера » не смог вылететь из столицы Ирана в США, где проходит клубный чемпионат мира. Воздушное пространство Ирана было закрыто на фоне атак Израиля.

По информации La Gazzetta dello Sport, футболист смог покинуть Тегеран и отправился в родной Бушир, где воссоединился с членами своей семьи. Он проехал более тысячи километров на автомобиле.

Тареми связался с менеджером миланского клуба Маттео Тальякарне, лично поговорил с тренером Кристианом Киву и написал в командном чате, чтобы успокоить партнеров по команде: с ним все в порядке, он спокоен, в безопасности и находится вдали от взрывов.

Отмечается, что форвард тренируется самостоятельно и поддерживает себя в форме на случай, если у него появится возможность покинуть страну и попасть на клубный чемпионат мира, что сейчас считается маловероятным.

Вечером 23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».