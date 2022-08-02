Ахмат – Зенит 06.08.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В субботу, 6 августа, в Грозном, на стадионе «Ахмат Арена» встретятся в матче «Ахмат» и «Зенит» в рамках 4-го тура текущего сезона Чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 20:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Ахмат»

Грозненская команда в прошлом сезоне РПЛ заняла довольно высокую для себя 7-ую строчку, набрав 42 балла в 30 сыгранных матчах. От 3-го «Динамо» при этом они остановились всего в 11 очках, а позади себя в таблице смогли оставить таких мощных оппонентов в лице: «Крылья Советов», «Ростова» и «Спартака».

«Ахмат» перед стартом нового сезона РПЛ провел лишь 1 контрольную встречу, в рамках которой сыграл в безголевую ничью (0:0) с «Шинником».

Команда Талалаева в текущем Чемпионата России сейчас идет на 8-ой строчке в таблице. Они в 3-х матчах набрали 4 балла и от лидирующей тройки отстают на 3 очка. Отличились они 5 раз и пропустили в этом сезоне пока столько же.

В стартовом туре грозненцы разошлись в мировую с московским «Спартаком» (1:1), где не смогли удержать победный счет в большинстве после удаления Рыбуся еще в первом тайме, пропустив в концовке встречи.

Во втором туре удалось в тяжелейшей схватке забрать 3 очка в домашней игре с «Факелом», где проигрывая по ходу матча грозненцам удалось сделать камбэк, а автором победного гола стал Агаларов.

В последнем сыгранном 3-м туре «Ахмат» в гостевой встрече проиграл (1:2) «Сочи», но все же навязал им неплохую борьбу и был близок к тому чтобы сравнять счет.

Футбольный клуб «Зенит»

Команда Семака в прошлом сезоне РПЛ заняла первую позицию. А чемпионами стать удалось заблаговременно и по итогу на 9 очков они опередили второй «Сочи». Питерцы были в том сезоне великолепны и были лучшей командой РПЛ по результативности, где они наколотили 66 голов в 30 играх и при этом лучше всех они сыграли в обороне и пропустили всего 28 мячей.

Питерская команда до старта нового сезоне провела 4 товарищеских матча, где разошлись миром по исходу основного времени с ФК «Нижний Новгород» (1:1), но обыграли их по пенальти. После чего с тем же счетом была ничья в основное время с «Сочи» и победа по пенальти.

Следом удалось добиться убедительной победы над ЦСКА (3:0) и в тяжелейшем поединке обыграть ФК «Црвена Звезда» (2:1).

А перед стартом нового сезона РПЛ, питерцы уверенно обыграли в поединке за Суперкубок России московский «Спартак» (4:0), не дав оппоненту создать практически ничего.

В текущем сезоне РПЛ команда Семака возглавляет на данный момент турнирную таблицу и имеет в своем активе 7 баллов. Столько же очков и у «Спартака» с ЦСКА, но питерцы их выше за счет лучших дополнительных показателей.

В первом туре чемпионата «Зенит» сыграл вничью в гостевой встрече с ФК «Химки» (1:1), где были близки к победе, но неважно провели ее концовку и на последних минутах матча пропустили.

В рамках 2 тура «Зенит» в домашних стенах уверенно обыграл «Крылья Советов» (3:0), где уже к 31-ой минуте встречи сделал для себя комфортное преимущество в 3 мяча.

А в последнем сыгранном 3 туре удалось разгромно обыграть (5:0), где после нулей в первом тайме питерцы во втором просто смяли соперника и забили 5 безответных мячей. Стоит отметить голевой дубль Ивана Сергеева, который вышел на замену на 90-ой минуте и сделал разницу в счете еще более существенной.

Прогноз на матч «Ахмат» – «Зенит»

«Ахмат» и «Зенит» в последних 5 очных противостояниях сыграли следующим образом:

09.04.22 «Ахмат» – «Зенит» 0:2;

11.09.21 «Зенит» – «Ахмат» 3:1;

13.03.21 «Зенит» – «Ахмат» 4:0;

21.11.20 «Ахмат» – «Зенит» 2:2;

11.07.20 «Ахмат» – «Зенит» 1:1.

В 3 последних очных матчах оппонентов команда с берегов Невы побеждала и делала это с разницей в 2 мяча и более, отличившись в них 9 раз.

Питерцы забивают в 8 встречах кряду, а грозненцы отличаются минимум одним голом в 3-х последних. Жду в этой встрече продолжения голевой серии от обеих команд и большое количество мячей. А по исходу встречи отдам предпочтение питерцам, которые сейчас показывают очень качественный атакующий футбол и мало кому им удается остановить их голевой напор, все же «Ахмат» думаю с ними поборется, но с минимальным преимуществом жду победы от «Зенита».

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Ахмат» – 4.90;

Победа «Зенит» –1.63;

Ничья – 4.10;

Ф1 (1,5) – 1.46;

Обе забьют-да –1.70;

ТБ (2,5) – 1.65.

Вероятный исход: П2, Ф1 (1,5) Обе забьют-да, ТБ (2,5).

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Где смотреть Ахмат – Зенит