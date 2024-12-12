«Жирона» подписала 19-летнего украинского вратаря Крапивцова

«Жирона» объявила о трансфере 19-летнего украинского вратаря.

Воспитанник «Днепра-1» Владислав Крапивцов перешел в каталонский клуб на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2029 года.

В прошлом сезоне Крапивцов выступал за юношескую команду «Днепра-1», сыграл 25 матчей в чемпионате U19. После снятия команды футболист получил статус свободного агента.

Напомним, что за «Жирону» выступает украинский полузащитник Виктор Цыганков. Лучший бомбардир прошлого сезона Ла Лиги Артем Довбик летом был продан в «Рому».

Фото: x.com/GironaFC