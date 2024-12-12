«Жирона» подписала 19-летнего украинского вратаря Крапивцова
«Жирона» объявила о трансфере 19-летнего украинского вратаря.
Воспитанник «Днепра-1» Владислав Крапивцов перешел в каталонский клуб на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2029 года.
В прошлом сезоне Крапивцов выступал за юношескую команду «Днепра-1», сыграл 25 матчей в чемпионате U19. После снятия команды футболист получил статус свободного агента.
Напомним, что за «Жирону» выступает украинский полузащитник Виктор Цыганков. Лучший бомбардир прошлого сезона Ла Лиги Артем Довбик летом был продан в «Рому».
Фото: x.com/GironaFC
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Жироны»
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