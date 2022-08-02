ЦСКА — Факел прогноз на матч 4-го тура МИР РПЛ 6 августа, прогноз на футбольный матч

В четвертом туре РПЛ ЦСКА возвращается на домашнюю арену, где пока выиграл оба матча в новом сезоне. 6 августа армейцы примут дебютанта РПЛ воронежский «Факел». Игра ЦСКА — «Факел» пройдет в Москве на поле стадиона «ВЭБ Арена». Начало матча в 17:30 по московскому времени.

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Статус явного фаворита матча получила домашняя команда. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает следующие коэффициенты на основной исход и результативность игры четвертого тура РПЛ:

1,50 на победу ЦСКА;

4,40 на ничью;

6,20 на победу «Факела»;

2,01 на ТМ2,5;

1,74 на ТБ2,5;

1,89 на «обе забьют — да»;

1,84 на «обе забьют — нет».

Последний официальный матч команды провели в 2001 году в рамках Премьер-Лиги. ЦСКА на домашней арене победил со счетом 5:1.

ЦСКА

В третьем туре ЦСКА потерял первые очки в сезоне. На выезде красно-синие сыграли 2:2 с «Пари НН». Нижегородцы пропустили дважды в первом тайме, но сумели отыграться во вторые 45 минут матча. Подопечные Владимира Федотова ярко провели первый тайм, как и в двух предыдущих встречах. Во втором тайме армейцы сбавили обороты и не сумели включиться после первого пропущенного гола. В итоге команда Михаила Галактионова отыгралась благодаря дублю Сулейманова.

В турнирной таблице РПЛ красно-синие занимают третье место с 7 очками. Такое же количество очков набрали «Спартак» и «Зенит», но обе команды имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, за счет чего находятся выше. У ЦСКА 7:2 в сезоне, у «Спартака» 9:3, а у «Зенита» 9:1.

В матче с «Пари НН» Федотов выпустил на поле новичка Сашу Зделара. Еще один новичок команды Виктор Фелипе Мендес не попал в заявку на матч из-за проблем с регистрацией трансфера. В лазарете команды три игрока. Продолжают восстановление от травм Бруно Фукс, Георгий Щенников и Егор Ушаков. Дисквалифицированных игроков нет.

«Факел»

Воронежский «Факел» пока идет без побед в РПЛ. Дебютант турнира дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Поражением завершился матч против «Ахмата» в Грозном. Счет встречи 1:2. Вничью «Факел» сыграл с более грозными соперниками. В стартовой игре чемпионата «Факел» разделил очки с «Краснодаром». Ничья 2:2. В третьем туре воронежцы сыграли первый домашний матч. «Факел» дома принимал «Динамо» Москва. В первом тайме гости забили дважды, но уже в дебюте вторых 45 минут хозяева сравняли счет. Позже команды обменялись забитыми мячами. Счет матча 3:3.

В турнирной таблице РПЛ «Факел» находится в зоне стыковых матчей. С двумя очками воронежский клуб на 14-м месте. Разница голов 6:7. Компанию «Факелу» в зоне стыковых матчей составляет «Локомотив», который лидирует в РПЛ по числу пропущенных мячей — 8 в трех играх.

Лучшим бомбардиром команды остается Роман Акбашев с двумя голами. По голу на счету Аслана Дашаева, Максима Максимова, Георгия Гогнадзе и новичка Ильнура Альшина. В лазарете команды остается полузащитник Денис Шепилов.

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Факел», 6 августа 2022

Последний раз команды играли в 2015 году. Товарищеская игра завершилась победой «Факела» со счетом 1:0. В рамках элитного футбольного дивизиона команды сыграли 8 матчей, где тотальное преимущество у столичного клуба. ЦСКА не проиграл в 7 из 8 матчей. На счету красно-синих 4 победы и 3 ничьи. Один матч завершился домашней победой «Факела». Разница голов 17:7. ЦСКА забивал во всех матчах как минимум один мяч. В 6 из 8 матчей прошла ставка на обмен голами.

Из трендов домашних игр ЦСКА в РПЛ можно выделить два:

Победа ЦСКА с коэффициентом 1,50 — красно-синие победили в 7 из 9 крайних домашних игр, включая две игры сезона 2022/2023.

«Обе забьют — нет» с коэффициентом 1,84 — как минимум одна команда не забивала в 9 из 11 домашних играх ЦСКА в РПЛ.

Во всех матчах «Факела» в новом сезоне прошли два вида пари. Первое — ТБ2,5, второе — ИТБ0,5 соперника в первом тайме. Дебютант РПЛ пропускает в первом тайме во всех трех играх.

ЦСКА активно начинал все три игры в новом сезоне. Армейцы создают много моментов в первом тайме и в каждой игре забивают как минимум один гол до перерыва. В игре с «Факелом», которая пройдет дома, нет предпосылок для изменения текущей тенденции. Главная ставка на матч — ИТБ0,5 ЦСКА в первом тайме с коэффициентом 1,33. Для ставки на игру можно заиграть ТБ2,5. На старте чемпионата команды играют результативно.

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Где смотреть ЦСКА – Факел