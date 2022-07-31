Геннадий Орлов: «Зенит» равно работает так, будто завтра еврокубки. Бразильцы, приободренные зарплатами, несутся вперед»

высказался о выступлениях .

– «Зенит» переподписал троих бразильцев – , , . Ребята, приободренные зарплатами, несутся вперед. Конечно, они благодарны клубу.

«Зенит» поступил правильно. Материальный стимул никогда не надо списывать со счетов.

– Но, например, Вендела и Клаудиньо журят за то, что они не уехали в Европу...

– Кто журит? Это даже смешно. Их критикуют те, кто болеет против «Зенита», кто хочет, чтобы питерский клуб стал слабее (смеется). «Зенит», кстати, еще одно приобретение сделал потрясающее.

– Это какое?

– Родригао. Он напоминает Гарая. Да, пока он не достиг такого уровня, но солидности обороне точно придал. Вообще сыграл без ошибок. А какая точность передач? Одоевский чувствует, что перед ним играет уверенный защитник. Это очень важно! Да и Ловрен набрал форму.

Так что «Зенит», можно сказать, готовится к Лиге чемпионов. Жаль только, что нас туда не пускают... Но «Зенит» все равно работает так, как будто завтра еврокубки. Правильный настрой.

– Вы видите сегодня реального конкурента у сине-бело-голубых?

– Все зависит только от «Зенита». Он сам себе конкурент. Если он будет в такой форме, как сейчас, то, конечно, фаворит.

У питерцев есть хорошее качество: в прошлом сезоне, когда нужно было победить «Динамо» и «Спартак», он их просто разорвал! Но при этом и от потерь очков не был застрахован. Многое определят выездные игры, – сказал журналист.

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