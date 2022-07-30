Максим Траньков: «Хочется, чтобы в «Зените» было больше воспитанников, но сейчас такие реалии. Это не повод не болеть за клуб»

Теги Локомотив Зенит Михаил Кержаков Максим Траньков РПЛ Малком Иван Сергеев Футбол

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил победу «Зенита» над «Локомотивом» (5:0) в третьем туре Мир РПЛ.

– Прекрасный матч, уверенная победа 5:0. Здорово, что не только одни бразильцы забивают, но и Сергеев сделал дубль. Поздравляю всех болельщиков с такой уверенной победой. Надо продолжать в том же духе.

– Вы хотите видеть «Зенит», в котором больше играют бразильцы или русские?

– Я просто за «Зенит». Все равно, какой национальности футболист. Конечно, хочется, чтобы в команде было больше воспитанников, но сейчас такие реалии и по-другому никак.

Это не повод не болеть за любимый клуб. Пусть там играет Малком или Кержаков, главное, что стрелка у них на груди, – сказал Траньков.

«Зенит» разгромил «Локомотив» дома – 5:0. У Сергеева дубль, у Бакаева гол+пас

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