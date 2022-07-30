Максим Траньков: «Хочется, чтобы в «Зените» было больше воспитанников, но сейчас такие реалии. Это не повод не болеть за клуб»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил победу «Зенита» над «Локомотивом» (5:0) в третьем туре Мир РПЛ.

– Прекрасный матч, уверенная победа 5:0. Здорово, что не только одни бразильцы забивают, но и Сергеев сделал дубль. Поздравляю всех болельщиков с такой уверенной победой. Надо продолжать в том же духе.

– Вы хотите видеть «Зенит», в котором больше играют бразильцы или русские?

– Я просто за «Зенит». Все равно, какой национальности футболист. Конечно, хочется, чтобы в команде было больше воспитанников, но сейчас такие реалии и по-другому никак.

Это не повод не болеть за любимый клуб. Пусть там играет Малком или Кержаков, главное, что стрелка у них на груди, – сказал Траньков.

«Зенит» разгромил «Локомотив» дома – 5:0. У Сергеева дубль, у Бакаева гол+пас