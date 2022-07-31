Анчелотти о Каземиро, Кроосе и Модриче: «Называю их Бермудским треугольником, потому что там исчезает мяч»

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Карло Анчелотти высоко отозвался о Луке Модриче, Тони Кроосе и Каземиро.

«Это классика в сочетании с рок-н-роллом, и мне нравится это. Я называю Каземиро, Крооса и Модрича Бермудским треугольником, потому что там исчезает мяч.

В этом составе не так уж и сложно сохранять голод до побед. Желание выигрывать не ослабевает, это просто невозможно, когда рядом Каземиро, Кроос, Бензема или Модрич», – сказал тренер «Реала» после товарищеского матча с «Ювентусом» (2:0).

Каземиро об игре с Модричем и Кроосом: «Перес называет нас «тремя тенорами». Мы заслужили право остаться в памяти на долгие годы»

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