Клопп про гол и заработанный пенальти Нуньеса в игре с «Ман Сити»: «Со временем станет еще лучше. Счастливы за него»

доволен игрой в матче за Суперкубок Англии.

Вчера «Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Сити» (3:1) и взял Суперкубок впервые с 2006 года. Форвард, вышедший на замену на 59-й минуте, заработал пенальти, с которого был забит победный гол, а на 94-й минуте отличился сам.

«Это было хорошо, очень хорошо. Очевидно, что со временем станет еще лучше. Мы живем в мире, где всех судят по первому впечатлению, и это никому не помогает. Несмотря на это, такое случается постоянно.

Обе команды были не на 100% готовы физически. Не так как обычно, если хотите. А в нескольких первых матчах [предсезонки] к нынешнему физическому состоянию мы даже не были близки. Когда Нуньес вышел на замену, мы постоянно ему пасовали, и после третьего мяча он уже был никакой. А все судили его по первым касаниям. Это просто шутка какая-то, но с этим нужно смириться. Дарвин прекрасно с этим справится, а мы терпеливы, так как знаем, что он способен на многое. Мне понравилось его влияние на этот матч.

Возможно, одним из главных моментов игры стало то, как запасные повлияли на ход матча. Это было действительно прекрасно. Все, кто появился на поле, сразу же вошли в игру, и это очень, очень, очень помогло. Это отличный знак», – сказал Клопп.

О том, добавит ли Нуньесу уверенности забитый в матче с гол

«Конечно, ведь мы все знаем, что нападающие – это особые существа. Все нуждаются в положительных моментах – забитых голах или участии в них. Думаю, Дарвин был бы доволен, даже если бы не забил третий гол, потому что пенальти мы заработали после навеса Милли на него. В моменте, который у него был до этого, он отлично все сделал, но Эдерсон сыграл блестяще.

Гол стал вишенкой на торте, я очень рад за него. Вы видели его лицо, лица его партнеров по команде – все были счастливы за него. И это действительно хороший знак после того короткого периода времени, что он с нами», – сказал тренер .

Клопп впервые забрал Суперкубок Англии: Нуньес забил и заработал пенальти, Холанд не попал в пустые