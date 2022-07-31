«Бавария» не подпишет нападающего этим летом. Об этом сообщил Кан

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия возможные трансферы Эрик-Максим Шупо-Мотинг Джошуа Зиркзее Матис Тель Футбол

«Бавария» не подпишет нападающего этим летом после ухода Роберта Левандовского.

Об этом сообщил генеральный директор мюнхенского клуба Оливер Кан.

«Это не обсуждается. Вы видели, сколько возможностей в атаке у нас было, сколько разных схем мы использовали, как сильно мы можем удивлять, как много хороших футболистов у нас в составе», – сказал Кан в интервью Bild после матча с «РБ Лейпциг» (5:3) за Суперкубок Германии.

Как уточняет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, игровое время в новом сезоне должен получить 17-летний новичок «Баварии» Матис Тель. Кроме того, клуб рассчитывает на Эрика-Максима Шупо-Мотинга.

С нападающим Джошуа Зиркзее мюнхенцы хотят расстаться, но на данный момент продвинутых переговоров по нему нет.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные