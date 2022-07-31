«Бавария» не подпишет нападающего этим летом. Об этом сообщил Кан

не подпишет нападающего этим летом после ухода Роберта Левандовского.

Об этом сообщил генеральный директор мюнхенского клуба .

«Это не обсуждается. Вы видели, сколько возможностей в атаке у нас было, сколько разных схем мы использовали, как сильно мы можем удивлять, как много хороших футболистов у нас в составе», – сказал Кан в интервью Bild после матча с «РБ Лейпциг» (5:3) за Суперкубок Германии.

Как уточняет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, игровое время в новом сезоне должен получить 17-летний новичок «Баварии» . Кроме того, клуб рассчитывает на Эрика-Максима Шупо-Мотинга.

С нападающим мюнхенцы хотят расстаться, но на данный момент продвинутых переговоров по нему нет.