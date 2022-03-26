«Челси» мог подписать 17-летнего вратаря «Чикаго» и США U20 Слонину. Переговоры прерваны из-за санкций

«Челси» хотел приобрести по окончании сезона голкипера Габриэля Слонину.

Переговоры «синих» о трансфере 17-летнего игрока молодежной сборной США с польскими корнями были на продвинутой стадии, но в итоге прервались из-за санкций, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, планировал купить Слонину за 6-7 млн евро и отдать его назад в аренду до 2023 года.

Контракт вратаря с «Чикаго» рассчитан до 31 декабря 2022-го.

В 4 матчах сезона МЛС Слонина трижды сыграл на ноль. Подробнее его статистика – здесь.