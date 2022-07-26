Ассистент Клоппа рассказал, что его приглашал Артета: «Представьте помощников Гвардиолы и Клоппа в «Арсенале». Сумасшедшая мысль»

Ассистент Юргена Клоппа рассказал, что Микель Артета приглашал его в .

попросил меня стать его помощником, когда он готовился к тому, чтобы стать главным тренером. Мы вместе за несколько лет до этого проходили курс для получения лицензии Pro. Его просьба возникла из ничего.

Представьте помощника и помощника Юргена Клоппа в «Арсенале». Какая сумасшедшая мысль. Микель рассказал о своих ощущениях: «Есть разница разница между тем, как «Ливерпуль» играл до и после того, как ты пришел». Это был самый большой комплимент, который я когда-либо слышал.

Я вежливо отказал ему. Несколько месяцев спустя мы [ ] выиграли титул впервые за 30 лет», – сказал в интервью Mirror.