Ассистент Клоппа рассказал, что его приглашал Артета: «Представьте помощников Гвардиолы и Клоппа в «Арсенале». Сумасшедшая мысль»

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Ассистент Юргена Клоппа рассказал, что Микель Артета приглашал его в «Арсенал»

«Микель Артета попросил меня стать его помощником, когда он готовился к тому, чтобы стать главным тренером. Мы вместе за несколько лет до этого проходили курс для получения лицензии Pro. Его просьба возникла из ничего.

Представьте помощника Пепа Гвардиолы и помощника Юргена Клоппа в «Арсенале». Какая сумасшедшая мысль. Микель рассказал о своих ощущениях: «Есть разница разница между тем, как «Ливерпуль» играл до и после того, как ты пришел». Это был самый большой комплимент, который я когда-либо слышал.

Я вежливо отказал ему. Несколько месяцев спустя мы [«Ливерпуль»] выиграли титул впервые за 30 лет», – сказал Пеп Лейндерс в интервью Mirror. 

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