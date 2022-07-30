Карасев удалил Баринова за толчок Малкома в спину в штрафной «Локомотива»

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Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов не доиграл матч с «Зенитом» из-за удаления.

На 90-й минуте игры 3-го тура Мир РПЛ футболист железнодорожников в собственной штрафной толкнул полузащитника Малкома в спину и свалил его на газон.

Главный судья Сергей Карасев сразу продемонстрировал Баринову красную карточку. Хавбек Зелимхан Бакаев реализовал пенальти.

В прошлом сезоне за 23 матча в РПЛ Баринов был удален дважды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Локомотив» в следующем матче встретится с «Краснодаром» – это случится 6 августа.

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