Карасев удалил Баринова за толчок Малкома в спину в штрафной «Локомотива»

Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов не доиграл матч с «Зенитом» из-за удаления.
На 90-й минуте игры 3-го тура Мир РПЛ футболист железнодорожников в собственной штрафной толкнул полузащитника Малкома в спину и свалил его на газон.
Главный судья Сергей Карасев сразу продемонстрировал Баринову красную карточку. Хавбек Зелимхан Бакаев реализовал пенальти.
В прошлом сезоне за 23 матча в РПЛ Баринов был удален дважды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Локомотив» в следующем матче встретится с «Краснодаром» – это случится 6 августа.