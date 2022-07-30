Пеп Гвардиола: «У «Сити» образ клуба, который постоянно покупает. Но мы и продаем за большие деньги. Все так хотят, но не все могут»

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Пеп Гвардиола высказался о трансферной политике «Манчестер Сити». 

«Отчасти мне немного грустно, что эти важные игроки [Жезус и Зинченко] ушли. Но это бизнес. Чтобы инвестировать, нужно продавать игроков, иначе вы не сможете быть [экономически] устойчивыми.

Я знаю, что образ клуба таков, что мы всегда покупаем, покупаем, покупаем. Но мы также и продаем. Мы продаем важных игроков за большие деньги.

Все клубы знают, что сегодня продавать игроков непросто. Все клубы хотят это делать, но не все могут», – сказал главный тренер «Манчестер Сити»

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