«Ньюкасл» хочет арендовать Брою. «Челси» намерен сперва оценить форварда на предсезонке

Нападающий Армандо Броя может вновь покинуть этим летом.

Сезон-2020/21 футболист сборной Албании провел в «Витессе», следующий – в . Теперь же арендовать 20-летнего игрока хочет , как сообщает Sky Sports.

При этом лондонцы хотели бы сперва посмотреть на работу Брои в рамках предсезонной подготовки и лишь затем принимать решение о его будущем. После ухода Ромелу Лукаку в «Интер» у «синих» может возникнуть дефицит форвардов.

Также интерес к Брое проявляют и «Саутгемптон».