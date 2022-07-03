«Ньюкасл» хочет арендовать Брою. «Челси» намерен сперва оценить форварда на предсезонке

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Нападающий Армандо Броя может вновь покинуть «Челси» этим летом.

Сезон-2020/21 футболист сборной Албании провел в «Витессе», следующий – в «Саутгемптоне». Теперь же арендовать 20-летнего игрока хочет «Ньюкасл», как сообщает Sky Sports.

При этом лондонцы хотели бы сперва посмотреть на работу Брои в рамках предсезонной подготовки и лишь затем принимать решение о его будущем. После ухода Ромелу Лукаку в «Интер» у «синих» может возникнуть дефицит форвардов.

Также интерес к Брое проявляют «Вест Хэм» и «Саутгемптон».

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