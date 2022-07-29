Экс-глава отдела аналитики «Краснодара»: «Галицкий давно был бы тренером, если бы клуб искал полное соответствие стилю»

Экс-глава отдела аналитики и статистики «Краснодара» рассказал о подборе тренеров в клубе.

– Кононов, Шалимов, Мусаев, Гончаренко, Фарке. Что их объединяет?

– Они очень разные, хочется сказать, что во всем.

Как-то я пытался сравнить главных тренеров. Я составил таблицу с тремя десятками критериев – и ставил по ним оценки. У всех были разные плюсы.

– Как такая разница в тренерах сочетается с желанием играть в одном стиле?

– Тренеров сравнивают не друг с другом, а на соответствие клубу. Наверное, Мусаев как тренер, прошедший академию, подходит больше, чем Гончаренко, но это все равно не стопроцентное соответствие.

Если бы «Краснодар» его искал, тренером уже давно был бы Галицкий, потому что основной вектор развития связан с ним, – сказал Михаил Малявин в интервью Sports.ru.

«Галицкий давно был бы тренером, если бы клуб искал полное соответствие стилю». Интервью о 7 годах в «Краснодаре» после блога на Sports.ru