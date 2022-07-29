Защитник «Алании» Коротков: «Если придет предложение от «Зенита», не уверен, что скажу твердое «да»

Воспитанник «Зенита» оценил вероятность своего возвращения в клуб.

— Мечтал играть за питерский клуб?

— Честно скажу, никогда не был фанатом «Зенита», но хотел играть в родном городе, в родной команде. Я понимал, что у них есть единственная сильная академия в Санкт-Петербурге, в планах было дойти до определенного уровня и показать себя, чтобы в дальнейшем появились варианты развития карьеры.

Вообще моя мечта — играть в Европе. Если придет предложение от «Зенита», то не уверен, что смогу сказать твердое «да», – сказал 22-летний защитник , выступавший ранее за «Велес», «Родину» и молодежную команду .