Марадишвили о будущем: «Хотел бы попасть в Англию. Там каждая игра как в Лиге чемпионов»

Хавбек «Локомотива» Константин Марадишвили выразил желание выступать в будущем в АПЛ.
— Ты все еще хочешь попробовать свои силы в Европе?
— Конечно. Но сейчас для меня важно закрепиться в стартовом составе «Локомотива». Я хочу чаще помогать команде, проводить больше времени на поле.
— Думаешь, сейчас игроку из России реально попасть в европейскую лигу?
— Если ты очень хороший футболист, для тебя все двери открыты. Я хотел бы попасть в Англию. Там каждая игра как в Лиге чемпионов.
— А были предложения? Может, кто-то проявлял интерес?
— Не слышал. Может, к отцу обращались. Но лично ко мне — нет, – сказал Марадишвили.