Марадишвили о будущем: «Хотел бы попасть в Англию. Там каждая игра как в Лиге чемпионов»

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Хавбек «Локомотива» Константин Марадишвили выразил желание выступать в будущем в АПЛ.

— Ты все еще хочешь попробовать свои силы в Европе?

— Конечно. Но сейчас для меня важно закрепиться в стартовом составе «Локомотива». Я хочу чаще помогать команде, проводить больше времени на поле.

— Думаешь, сейчас игроку из России реально попасть в европейскую лигу?

— Если ты очень хороший футболист, для тебя все двери открыты. Я хотел бы попасть в Англию. Там каждая игра как в Лиге чемпионов.

— А были предложения? Может, кто-то проявлял интерес?

— Не слышал. Может, к отцу обращались. Но лично ко мне — нет, – сказал Марадишвили.

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