Марадишвили о будущем: «Хотел бы попасть в Англию. Там каждая игра как в Лиге чемпионов»

Хавбек «Локомотива» выразил желание выступать в будущем в .

— Ты все еще хочешь попробовать свои силы в Европе?

— Конечно. Но сейчас для меня важно закрепиться в стартовом составе . Я хочу чаще помогать команде, проводить больше времени на поле.

— Думаешь, сейчас игроку из России реально попасть в европейскую лигу?

— Если ты очень хороший футболист, для тебя все двери открыты. Я хотел бы попасть в Англию. Там каждая игра как в Лиге чемпионов.

— А были предложения? Может, кто-то проявлял интерес?

— Не слышал. Может, к отцу обращались. Но лично ко мне — нет, – сказал Марадишвили.