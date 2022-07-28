Тренер «Сочи» Гаранин: «Мы не должны выступить хуже, чем в прошлом сезоне. Как по качеству игры, так и по результату»

Старший тренер высказался о боеспособности клуба.

— Насколько тяжело психологически было браться за работу после такого успеха предшественника [Федотова], как второе место? Вашу работу ведь будут оценивать, опираясь на этот результат, кто-то может докопаться, если будет хуже.

— Это жизнь. Докопаться могут всегда и во всем. Если думать об этом, то лучше и не впрягаться.

Я уверен, что, имея тех футболистов, которые есть сейчас у «Сочи», мы не должны выступить хуже, чем в прошлом сезоне. Как по качеству игры, так и по результату.

— Визуально показалось, что «Сочи» не боится играть с позиции силы — команда много владела мячом, оказывала давление.

— Футболисты «Сочи» и в прошлом сезоне много доминировали, много работали с мячом. Чего-то глобально нового наш штаб игрокам не предложил. И вопрос заключается не в проценте владения мячом, а в том, как мы им распоряжаемся. Как мы переходим в атаку, как играем в позиционные атаки, – сказал .