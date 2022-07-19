Тренер «Сочи» Гаранин о Fan ID: «Хочется, что люди могли попадать на футбол. Надеюсь, восторжествует футбольное решение, мы играем для болельщиков»

Старший тренер «Сочи» надеется на скорейшее решение ситуации с Fan ID.
– Оформили ли вы уже Fan ID? Как обстоит ситуация в команде?
– Очень сложно это комментировать.
Хочется, чтобы все люди могли попадать на футбол. Наверное, эти моменты связаны с безопасностью. Нам хочется, чтобы этот вопрос быстрее разрешился. Мы играем для болельщиков.
Я очень надеюсь, что восторжествует футбольное решение и все будут довольны.
Я оформил Fan ID. В нашем городе нужно его получать, иначе мы не сможем попасть на стадион. С оформлением в «Сочи» ни у кого проблем не возникло, – сказал Вадим Гаранин.
«Отрезать прессингующих длинной передачей – вот это кайф». Какой футбол строит Гаранин в «Сочи»?