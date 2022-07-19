Тренер «Сочи» Гаранин о Fan ID: «Хочется, что люди могли попадать на футбол. Надеюсь, восторжествует футбольное решение, мы играем для болельщиков»

Старший тренер надеется на скорейшее решение ситуации с Fan ID.

– Оформили ли вы уже Fan ID? Как обстоит ситуация в команде?

– Очень сложно это комментировать.

Хочется, чтобы все люди могли попадать на футбол. Наверное, эти моменты связаны с безопасностью. Нам хочется, чтобы этот вопрос быстрее разрешился. Мы играем для болельщиков.

Я очень надеюсь, что восторжествует футбольное решение и все будут довольны.

Я оформил Fan ID. В нашем городе нужно его получать, иначе мы не сможем попасть на стадион. С оформлением в «Сочи» ни у кого проблем не возникло, – сказал .

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