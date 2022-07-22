Тихонов после слов Терюшкова о гражданстве: «Другие депутаты, может, тоже говорили об этом. Я бы хотел спросить их: «Почему на самой богатой территории Земли столько бедных людей?»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о практике смены гражданства среди российских спортсменов.

«Терюшков сказал про госизмену, некоторые другие депутаты, может, тоже говорили об этом. Я бы хотел задать им всем вопрос: «Почему на самой богатой территории земного шара столько бедных людей?» Пусть сначала на это ответят.

А сколько наших гражданство имеют и живут где-то? Чубайс свалил, и что-то все молчат. Вот сколько людей у нас в бизнесе имеют двойное гражданство, американские, английские паспорта? Почему об этом не говорят? Почему все только о наших бедных, нищих спортсменах», – заявил Тихонов.

Сегодня стало известно, что биатлонистка Лидия Жураускайте решила отказаться от российского гражданства и выступать за сборную Литвы.

«Что она имеет, эта биатлонистка? Наверное, ей лучше условия предложили. Создайте условия здесь и не надо показывать пальцем ни на кого. Мы что, беднее Финляндии?

У нас тренерами никто работать не хочет, потому что зарплата нищенская. Поэтому уезжают и спортсмены. В Америке вот в НХЛ богатые ребята. Почему у нас так нельзя?» – сказал Тихонов.

Путин лишил российского гражданства 23-летнюю биатлонистку (по ее просьбе). Почему так получилось?