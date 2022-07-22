Тихонов после слов Терюшкова о гражданстве: «Другие депутаты, может, тоже говорили об этом. Я бы хотел спросить их: «Почему на самой богатой территории Земли столько бедных людей?»

Теги Александр Тихонов НХЛ сборная России жен сборная Литвы жен Роман Терюшков Лидия Жураускайте Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о практике смены гражданства среди российских спортсменов.

«Терюшков сказал про госизмену, некоторые другие депутаты, может, тоже говорили об этом. Я бы хотел задать им всем вопрос: «Почему на самой богатой территории земного шара столько бедных людей?» Пусть сначала на это ответят.

А сколько наших гражданство имеют и живут где-то? Чубайс свалил, и что-то все молчат. Вот сколько людей у нас в бизнесе имеют двойное гражданство, американские, английские паспорта? Почему об этом не говорят? Почему все только о наших бедных, нищих спортсменах», – заявил Тихонов.

Сегодня стало известно, что биатлонистка Лидия Жураускайте решила отказаться от российского гражданства и выступать за сборную Литвы.

«Что она имеет, эта биатлонистка? Наверное, ей лучше условия предложили. Создайте условия здесь и не надо показывать пальцем ни на кого. Мы что, беднее Финляндии?

У нас тренерами никто работать не хочет, потому что зарплата нищенская. Поэтому уезжают и спортсмены. В Америке вот в НХЛ богатые ребята. Почему у нас так нельзя?» – сказал Тихонов.

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