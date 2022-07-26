Митрофанов о медийных командах в Кубке России: «Задача – популяризация футбола. Надо вовремя подстраиваться, а не искать препоны»

В РФС объяснили участие команд из Медиалиги в Кубке России.

Матчи блогерских команд 2Drots и «Амкал» запланированы на 17 августа. Команды начнут выступление с предварительного раунда БЕТСИТИ Кубка России.

«Мы пригласили команды медийной лиги, обсудили с ними определенные нюансы, которым они должны соответствовать для участия в Кубке России.

Они приняли все это в работу, должны все сделать. Мы им поможем с заведением и оформлением заявок.

Конечно, они успеют, если у них будет соответствующее волеизъявление. Там нет ни одной непреодолимой задачи ни по срокам, ни по сложности.

Является ли это одноразовой акцией? Задача кубка – максимально популяризировать футбол. Если есть сильные команды, которые участвуют в том числе в новых соревнованиях, не предусмотренных исторической ретроспективой, ничего страшного.

Надо вовремя подстраиваться, а не искать препоны, почему это не нужно делать», – сказал заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

«Амкал» и 2DROTS сыграют в новом Кубке России. Как это будет?