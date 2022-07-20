Колосков о клубах Медиалиги в Кубке России: «Идиотизмом нельзя назвать, но плохая идея. Нельзя мешать профессиональный футбол и футбол по интересам»

считает плохой идеей участие команд Медиалиги в Кубке России.

Матчи блогерских команд 2Drots и запланированы на 17 августа. Команды начнут выступление с предварительного раунда БЕТСИТИ Кубка России.

«Идиотизмом нельзя назвать, но плохая идея.

Нельзя смешивать все в одну кучу в угоду каким-то непонятным идеям и стремлению некоторых людей прославить себя. Медийные команды должны заниматься своей темой.

Кубок России – одно из старейших соревнований. Слава Богу, что к нему сейчас возвращается интерес. Два полуфинала и финал – просто украшение.

Каким боком медийные команды в Кубке России? Я не понимаю. Нельзя мешать профессиональный футбол и футбол по интересам», – сказал почетный президент .

«Амкал» и 2DROTS сыграют в новом Кубке России. Как это будет?