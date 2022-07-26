Норди Мукиеле: «ПСЖ» – один из лучших клубов мира. Работа, проделанная мной за последние несколько лет, была вознаграждена»

назвал «ПСЖ» одним из лучших клубов мира.

24-летний француз перешел в парижский клуб из «Лейпцига».

«Играть за команду родного города – это мечта.

Я вырос в парижском регионе, а точнее в Монтрее, поэтому выступать за «ПCЖ» – огромная честь для меня, моих друзей и моей семьи. Я счастлив, усердно работал, чтобы быть здесь.

Я стараюсь делать свое дело, стараюсь работать каждый день, чтобы достичь высочайшего уровня в футболе.

Очевидно, что мое нахождение в , одном из лучших клубов мира, показывает, что работа, которую я проделал за последние несколько лет, была вознаграждена.

Я действительно счастлив, и теперь я должен продолжать работать, как я и делал это до сих пор, продолжать совершенствоваться в ближайшие годы», – сказал Мукиеле.