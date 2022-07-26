Матч открытия ЧМ 2022 по футболу — где и когда пройдет, кто сыграет

Церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре состоится 21 ноября, после которой пройдет матч открытия ЧМ 2022 между сборной Сенегала и Нидерландами.

Матч открытия чемпионата мира-2022 изменили из-за желания эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани устроить фейерверк, сообщает ESPN. Традиционно в матче открытия принимает участие сборная страны-хозяйки турнира. Изначально в первом матче турнира должны были сыграть Катар и Эквадор.

Во сколько и где пройдет матч открытия ЧМ 2022

ЧМ откроют матчем Сенегал — Нидерланды

Встреча состоится 21 ноября и начнется в 13.00 по московскому времени

матч пройдет на стадионе «Аль-Бейт».

Чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.