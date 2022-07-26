Вернер интересен «Ньюкаслу»

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Нападающий Тимо Вернер может уйти из «Челси» этим летом.

По информации журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, интерес к 26-летнему нападающему проявляет «Ньюкасл».

Ранее сообщалось, что Вернер хотел бы вернуться в «РБ Лейпциг», но немецкому клубу нужно кого-то продать ради его трансфера. Также появлялась информация о том, что форвард входит в список трансферных целей «Ювентуса».

Вернер присоединился к «Челси» летом 2020 года. С тех пор он провел за клуб 89 матчей и забил 23 гола.

Полную статистику форварда сборной Германии можно изучить по ссылке.

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