Вернер интересен «Ньюкаслу»

Нападающий Тимо Вернер может уйти из этим летом.

По информации журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, интерес к 26-летнему нападающему проявляет .

Ранее сообщалось, что Вернер хотел бы вернуться в «РБ Лейпциг», но немецкому клубу нужно кого-то продать ради его трансфера. Также появлялась информация о том, что форвард входит в список трансферных целей «Ювентуса».

Вернер присоединился к «Челси» летом 2020 года. С тех пор он провел за клуб 89 матчей и забил 23 гола.

Полную статистику форварда сборной Германии можно изучить по ссылке.