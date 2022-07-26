«Сельта» и 34-летний Аспас продлили контракт до 2025-го. Он лучший бомбардир в истории клуба

объявила о заключении нового соглашения с форвардом .

Галисийцы продлили контракт с 34-летним испанцем до 2025 года.

В прошлом сезоне Ла Лиги Аспас стал лучшим бомбардиром «Сельты», забив в 37 матчах 18 голов.

Всего в 418 играх за клуб на его счету 184 мяча (лучший результат в истории «Сельты») и 63 результативные передачи.

Аспас выступает за «Сельту» с 2008 года, за исключением сезонов-2013/14 и 2014/15, когда он играл за «Ливерпуль» и «Севилью» соответственно.

Подробнее статистика нападающего – здесь.