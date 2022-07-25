ЦСКА предложил 3-летний контракт хавбеку «Партизана» Здьелару («СЭ»)

заинтересован в приобретении полузащитника .

По информации , 27-летнему хавбеку предложен контракт на три года.

«У нас нет никакой информации по поводу интереса со стороны ЦСКА. Они не делали запрос по Саше, а наш клуб на данный момент не ведет никаких переговоров по переходу Здьелара в московскую команду», – сообщил Sport24 генеральный директор «Партизана» Милош Вазура.

В прошлом сезоне капитан команды принял участие в 25 матчах чемпионата Сербии и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.