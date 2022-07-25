Флоренци о титуле «Милана»: «На бумаге мы были не самыми сильными, но не всегда побеждает сильнейший. Теперь наша цель – вторая звезда»

Защитник Алессандро Флоренци объяснил, за счет чего выиграл чемпионат Италии.

«Командный дух был силен, царило единодушие, мы все работали с одной целью. Возможно, на бумаге мы были не самыми сильными, однако не всегда побеждает сильнейший. Есть разные нюансы, детали, влияющие на результат. В прошлом сезоне так и было. Даже в самые трудные моменты мы были едины и справлялись с трудностями.

Многие команды усилились этим летом. Мы заслужили чемпионство в прошлом сезоне и хотим снова добиться победы. Это будет нелегко, все соперники будут выкладываться ради того, чтобы одолеть чемпиона. Мы должны на поле защищать свой титул.

Наша цель в Серии А – завоевать вторую звезду на футболку. Не факт, что нам это удастся, но такова цель. В Лиге чемпионов нужно выступить сильнее, чем в прошлый раз. У многих не было опыта игры в этом турнире, но мы многому научились. Надо добиться большего», – сказал итальянец, выкупленный у «Ромы».