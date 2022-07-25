Василенко об 1:2 с «Ахматом»: «Факел» не должен пропускать такие легкие мячи. Ничья была бы справедлива»

Главный тренер подвел итоги матча Мир с (1:2).

— Хорошая игра получилась, обоюдоострая. И мы имели моменты. «Ахмат» имел моменты. Но «Ахмат» забил, выиграл. По мне, наверное, ничейный результат был бы справедлив. Но в этом нам надо прибавлять, мы не должны, на мой взгляд, такие вот пропускать легкие мячи. И мы должны реализовывать свое.

Но это наш путь. У нас только знакомство с Премьер-лигой, поэтому, конечно, надо много работать в этом компоненте. Будем продолжать дальше совершенствоваться.

— Содержанием игры своей команды вы довольны?

— Да, мы сыграли целостно. Немного в первом тайме раскрывались на эмоциях. Все-таки надо было разумнее в плане энергозатрат управлять игрой, потому что мы хотели именно направлять атаки, вязать соперника – понимали, что будут работать за спину. И понимали, что будут расставлять фланги.

Но в целом мы с этим справились. Как справились… Пропустили с передачи с фланга гол, из-за этого не справились, когда Ильин забивал. Но в целом содержание было хорошее, — сказал .