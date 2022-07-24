«Интернасьонал» отпустил Мойзеса в Россию на медосмотр для ЦСКА

Левый защитник «Интернасьонала» Мойзес Барбоза близок к переходу в ЦСКА.
По информации журналиста Фабио Алейшо, бразильский клуб отпустил 27-летнего левого защитника в Россию для прохождения медосмотра перед переходом в ЦСКА.
По этой причине Мойзес не сыграет с «Палмейрас» в матче чемпионата Бразилии, который состоится сегодня.
Сообщалось, что московский клуб арендует бразильца до конца 2023 года, то есть до конца его контракта. «Интернасьонал» получит примерно 2 млн евро.
Статистику футболиста можно изучить здесь.