«Интернасьонал» отпустил Мойзеса в Россию на медосмотр для ЦСКА

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Левый защитник «Интернасьонала» Мойзес Барбоза близок к переходу в ЦСКА.

По информации журналиста Фабио Алейшо, бразильский клуб отпустил 27-летнего левого защитника в Россию для прохождения медосмотра перед переходом в ЦСКА.

По этой причине Мойзес не сыграет с «Палмейрас» в матче чемпионата Бразилии, который состоится сегодня.

Сообщалось, что московский клуб арендует бразильца до конца 2023 года, то есть до конца его контракта. «Интернасьонал» получит примерно 2 млн евро.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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