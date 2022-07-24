«Интернасьонал» отпустил Мойзеса в Россию на медосмотр для ЦСКА

Левый защитник «Интернасьонала» близок к переходу в .

По информации журналиста Фабио Алейшо, бразильский клуб отпустил 27-летнего левого защитника в Россию для прохождения медосмотра перед переходом в ЦСКА.

По этой причине Мойзес не сыграет с в матче чемпионата Бразилии, который состоится сегодня.

Сообщалось, что московский клуб арендует бразильца до конца 2023 года, то есть до конца его контракта. получит примерно 2 млн евро.

Статистику футболиста можно изучить здесь.