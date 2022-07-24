«ПСЖ» договорился с «Лейпцигом» о трансфере защитника Мукиеле

Защитник Норди Мукиеле в ближайшее время, вероятно, покинет «Лейпциг».
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, немецкий клуб почти договорился о продаже француза «ПСЖ».
По данным Foot Mercato, сделка уже согласована. С самим футболистом парижане тоже все обсудили.
Мукиеле рассматривает переход в состав чемпионов Франции как возможность закрепиться в сборной этой страны.
В прошлом сезоне защитник провел 28 матчей в Бундеслиге, отдав 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«ПСЖ» ведет переговоры с «Лейпцигом» о трансфере защитника Мукиеле за 10+ млн евро