«ПСЖ» договорился с «Лейпцигом» о трансфере защитника Мукиеле

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Защитник Норди Мукиеле в ближайшее время, вероятно, покинет «Лейпциг».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, немецкий клуб почти договорился о продаже француза «ПСЖ».

По данным Foot Mercato, сделка уже согласована. С самим футболистом парижане тоже все обсудили.

Мукиеле рассматривает переход в состав чемпионов Франции как возможность закрепиться в сборной этой страны.

В прошлом сезоне защитник провел 28 матчей в Бундеслиге, отдав 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» ведет переговоры с «Лейпцигом» о трансфере защитника Мукиеле за 10+ млн евро

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