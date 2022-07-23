Мертенс уходит из «Наполи». Лучший бомбардир в истории клуба не продлил контракт

Нападающий Дрис Мертенс покинул в качестве свободного агента.

Президент клуба в интервью Radio Kiss Kiss сообщил, что больше переговоров с футболистом, контракт которого истек в конце июня, не будет.

«Наполи» предлагал 35-летнему бельгийцу до 2,5 млн евро за сезон «чистыми», однако форвард ответил отказом. Ранее он получал 4,5 млн, опцию продления неаполитанцы решили не активировать.

Football Italia информирует, что новой командой Дриса, вероятно, станет .

Мертенс выступал за «Наполи» с сезона-2013/14 и за это время забил 148 голов в 397 матчах, став лучшим бомбардиром в истории клуба. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.