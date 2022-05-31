Де Брюйне, Тилеманс, Мертенс, Витцель, Миньоле получили тренерскую лицензию UEFA A

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Несколько бельгийских футболистов получили тренерские лицензии. 

Лицензию UEFA A получили полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне, защитник «Герты» Дедрик Боята, нападающий «Наполи» Дрис Мертенс, вратарь «Брюгге» Симон Миньоле, полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс, хавбек «Торино» Деннис Прат, голкипер Матц Зельс из «Страсбура», хавбек Леандро Троссард («Брайтон»), защитник Ян Вертонген («Бенфика») и полузащитник Аксель Витцель («Боруссия»).

Тренеры, обладающие лицензией UEFA A, могут возглавлять любительские клубы, молодежные команды или занимать должность в тренерском штабе профессионального клуба. 

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