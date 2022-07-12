Поль Погба: «Ювентус» по-прежнему клуб номер один в Италии. Снова взять трофей – моя первая цель»

поделился впечатлениями после возвращения в «Ювентус».

«Я рад вернуться. Здесь я дома. О таком приеме можно только мечтать, поэтому я могу только радоваться, что вернулся.

Я верю в судьбу и доволен теми решениями, которые принимал. Не всегда все складывается так, как ты хочешь, но я доволен годами, проведенными в Манчестере. Я вырос, многому научился, стал мужчиной. Теперь все мои мысли о настоящем.

Сердце подсказало мне, что мой пункт назначения – «Ювентус». Я почувствовал это и решил вернуться.

Я всегда следил за «Юве», даже когда играл в Англии. Это по-прежнему клуб номер один в Италии.

Остальные команды прибавили, уровень вырос и выиграть скудетто очень непросто. Мы здесь для того, чтобы быть первыми и снова побеждать.

Я хочу выиграть чемпионат, взять трофей. Моя первая цель – снова взять трофей в руки», – сказал полузащитник.

Погба необходим «Ювентусу». Он будет ярче, чем в Англии – возможно, даже на краю атаки